Schulstart: Ärztekammerchef will Maske für Schüler ab zwölf Jahren

Drei Wochen vor dem Schulbeginn in Westösterreich präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag seine Plänen, wie das neue Schuljahr in der unveränderten Corona-Situation starten soll.

Das Wesentliche: Im Unterricht soll es keine Maskenpflicht geben, das genaue Vorgehen der Schulen soll an den Stand der Corona-Ampel im jeweiligen Bezirk angepasst werden.