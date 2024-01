Meinungsforscher Bachmayer: "Bierpartei wird politisches Gefüge durcheinanderwirbeln"

Schafft es Marco Pogo eine ausreichende Anzahl an Unterstützungserklärungen zu sammeln? Überspringt er bei der Nationalratswahl gar die Vier-Prozent-Hürde?

Am Tag, an dem Pogo und die Bierpartei erklärt haben, dass sie fürs Parlament kandidieren wollen, kann man viele wichtige Fragen noch nicht beantworten - insofern kann und will Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer auf diese auch nicht näher eingehen. Eines weiß der Chef des OGM-Instituts aber schon jetzt mit Sicherheit: „Allein die Ankündigung von Pogo wird die Umfragen und damit die Stimmung in der Bevölkerung beeinflussen.“ Und das wiederum habe eine andere Konsequenz, nämlich: „Alle bei der Nationalratswahl antretenden Parteien müssen sich überlegen, wie sie mit der Bierpartei umgehen, denn: Sie wird das politische Gefüge durcheinanderwirbeln.“

