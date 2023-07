BP-Wahl: Wie viel wurde an Marco Pogo gespendet

Der Rechnungshof (RH) hat am Freitag die Spendeneinnahmen von Dominik Wlazny ("Marco Pogo") im Bundespräsidentschafts-Wahlkampf 2022 veröffentlicht. Demnach erhielt der Chef der Bierpartei insgesamt 241.844,77 Euro an Zuwendungen, den Löwenanteil von seiner eigenen Bewegung. Wlazny erreichte bei der Wahl am 10. Oktober des vergangenen Jahres 337.010 Stimmen, was 8,07 Prozent entsprach.

