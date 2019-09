Megaproteste: Die Welt streikt fürs Klima

In 3186 Städten in 170 Ländern findet heute der bisherige Höhepunkt der Friday-for-Future-Bewegung statt. „Wir, Millionen Menschen dieser Erde, streiken, um den Planeten und unsere Zukunft zu retten“, so das Motto der weltumspannenden Aktion.

Einsamer Protest

Greta Thunberg, eine heute 16-jährige schwedische Schülerin, hatte vor etwas über einem Jahr den Protest begonnen, jeden Freitag saß sie anfangs alleine mit ihrem Schild „Schulstreik für das Klima“ vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm. Diesem Protest haben sich inzwischen Millionen von Schülern (und immer mehr Erwachsene) auf allen Kontinenten angeschlossen. Sogar vor der „Neumayer II“-Forschungsstation in der Antarktis finden sich jeden Freitag ein paar Forscher ein, die den Protest unterstützen.

Der erste Protest startete noch am Donnerstag unserer Zeit in Fidschi, der letzte in Kaneohe auf Hawaii. Dazwischen sind mehr als 6600 „Klimaevents“ angekündigt.