"Maske kein Dauerzustand": Wirft Regierung eigene Regeln um?

Der letzte Woche verkündete Öffnungsfahrplan schien klar: Ab 1. Juli fällt in der Gastro die Maskenpflicht zur Gänze, in Öffis und Handel muss nur noch Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden. Ab 22. Juli fällt der MNS auch im Handel und gilt nur noch in Öffis und Geschäften des täglichen Bedarfs.

Nach dem Wochenende sieht es stark danach aus, dass die Regierung ihre eigenen Regeln wieder verwirft.

Masken-Wirrwarr