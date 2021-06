Der Grüne Pass für Geimpfte ist da: So funktioniert es (nicht)

In Österreich wird der Alltag wohl künftig wie folgt aussehen: Nicht wenige Menschen werden einfach einen Screenshot dieses Dokuments anlegen, nur um bei der nächsten Kontrolle zunächst einige Minuten in der Bildergalerie ihres Handys herumscrollen zu müssen. In Zeiten, in denen die Regierung stolz ein eigenes Digitalisierungsministerium betreibt, ist das ein Trauerspiel.

Zumal der Impfnachweis ja eigentlich 270 Tage nach der ersten Impfung seine Gültigkeit verliert - Anders als in der deutschen App bleibt das PDF-Dokument allerdings für immer auf dem Smartphone, sofern man es nicht aktiv löscht. Auch in der Apple-Wallet lässt sich die PDF-Datei aktuell nicht speichern. Zumindest nicht auf offiziellem Weg.

Eigene Nutzer-Lösung noch am Sonntag

Denn der Web-Entwickler und hierzulande bekannte Twitter-User Fabian Pimminger hat noch am Sonntag geschafft, was die Behörden nicht geschafft haben (oder nicht schaffen wollten). Er hat kurzerhand selbst eine App entwickelt, die das PDF-Dokument des Grünen Passes auf Apple-Geräten in der digitalen Wallet speichert. So ist das Zertifikat deutlich einfacher zugänglich und verschwindet nicht mehr im Dateien-Keller des eigenen Smartphones.