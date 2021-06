Genesene müssen warten: Startschwierigkeiten für Grünen Pass

Am Donnerstag wurden zwar die ersten Genesungszertifikate ausgestellt und bereits von einzelnen Behörden abgerufen. Dieser Prozess war aber noch nicht abgeschlossen. Sobald dies der Fall ist, wird der Zugriff über www.gesundheit.gv.at mit Handy-Signatur oder Bürgerkarte möglich sein.

Der Prozess sei am Laufen und es schaue gut aus, hieß es auf KURIER-Nachfrage aus dem Gesundheitsministerium. Die Genesenen-Zertifikate sollten "in Kürze" verfügbar sein. Noch am Freitag? Ganz sicher sei das noch nicht.

Den KURIER erreichten im Verlauf des Tages Beschwerden Genesener: Das "Genesen"-Zertifikat sei erstens auf der Website schwer zu finden, zweitens finde man dort nur eine "Leermeldung".