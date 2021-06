Grüner Pass: "Braucht noch ein bisschen"; Kritik aus Gemeinden

Start diese Woche

Die erste von drei Phasen der Einführung startete schließlich mit den Öffnungsschritten am 19. Mai - wenn auch mit einer Besonderheit: Der digitale Grüne Pass startete in Österreich vorerst einmal in analoger Form, sprich: als Ausdruck. Der Impfpass, der die Immunisierung nachweisen soll, könne aber zum Beispiel auch abfotografiert werden, so Gesundheitsminister Mückstein.

Nach mehrmaligen Verzögerungen und Verschiebungen – zuletzt wurde der Start von 4. Juni um eine Woche verschoben - soll der grüne Pass in Österreich nun heute oder morgen in Betrieb gehen – wenngleich erneut mit einer Besonderheit, nämlich nur in abgespeckter Form. Während Getestete und Genese dann einen QR-Code in etwa Restaurants vorweisen können, müssen sich Geimpfte noch weiter gedulden. Für sie soll die Umsetzung in einem "nächsten Schritt" erfolgen. Das dritte G, "braucht noch ein bisschen", so Wolfgang Mückstein.

Der grüne Gesundheitsminister hat am Mittwoch nach dem Ministerrat die Verzögerung beim elektronischen Grünen Pass mittels QR-Code gerechtfertigt. Bei den Impfzertifikaten brauche es noch ein bisschen, weil dahinter die komplizierteste Datenbank stehe, sagte Mückstein. Neues Ziel ist nun der 1. Juli: "Da muss der Grüne Pass in Europa funktionieren", sagte der Minister.