Schritt für Schritt: So kommen Sie zu Ihrem Grünen Pass

Für 4. Juni hatte ihn die Regierung angekündigt, eine knappe Woche später ist er tatsächlich in Betrieb gegangen: der digitale Grüne Pass. Er soll in den Sommermonaten das EU-weite Reisen erleichtern. Vorerst gibt es in Österreich nur EU-konforme Zertifikate für Getestete und Genesene. „In einem nächsten Schritt“, bis spätestens Monatsende, soll der Grüne Pass auch für Geimpfte vorliegen, sagte das Gesundheitsministerium. Der EU-weite Grüne Pass wird mit 1. Juli eingeführt.

Es sind bei Weitem nicht alle Fragen geklärt. Vor allem bei der analogen Variante kündigen sich Unstimmigkeiten an. Wer seinen Pass nicht digital abrufen will oder kann, muss zur Gemeinde, dem Bezirksamt oder zur ELGA-Ombudsstelle. Achtung: Theoretisch könnten diese Behörden Bürger, die sich ihr Zertifikat abholen wollen, auch abweisen. Das Gesundheitsministerium stellte am Donnerstag fest, dass die Behörden die Zertifikate nicht ausstellen müssen. Es handle sich um eine „Kann-Bestimmung“.

Bleibt zu hoffen, dass bis Monatsende ein umfassendes Service für alle Bürger gesichert werden kann. Apropos Service: Der KURIER hat zusammengefasst, wie Sie zu Ihrem Grünen Pass kommen – oder kommen werden: