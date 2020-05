Lukrativer Vertrag soll verlängert werden

Das Statut regelt auch die Bezahlung, wenn ein Beamter von einer EU-Einrichtung an eine andere Institution „ausgeliehen“ wird. Ist das Gehalt im Heimatland geringer, wird die Differenz von der EU übernommen – so sehen es die Artikel 37-39 des EU-Beamtenstatuts vor.

So ist es auch im Falle von Frau Spindelegger. „Sie hat zwei Dienstverhältnisse“, sagt Doris Grabherr, Pressesprecherin des Rechnungshofes (RH) in Wien. In Österreich bezieht die Kontroll-Expertin ein Gehalt (14 mal plus Zulagen) als Abteilungsleiterin, das sich an den öffentlichen Bediensteten orientiert. Das Einstiegsgehalt beträgt 3000 € brutto; am Ende der Karriere steigt es auf 8000 € brutto. Im EU-Beamten-Schema ist Frau Spindelegger in der Stufe AD 12 (die höchste Stufe ist AD 16), die laut Auskunft der Kommission bei gut 10.000 Euro brutto monatlich beginnt und bis rund 12.000 Euro geht. Ohne Zulagen – diese können noch einen ordentlichen Aufschlag bedeuten. EU-Beamte bekommen zwölf Monatsgehälter.

Wie kam’s, dass Spindelegger von Luxemburg nach Wien wechselte? Nach Angaben von Grabherr ist der Europäische Rechnungshof an den österreichischen mit der Frage herangetreten, ob Frau Spindelegger in Wien ihrer Tätigkeit als Prüferin nachgehen könne. „Wir haben dieses Angebot sehr gerne wahrgenommen, weil Frau Spindelegger eine Expertin für EU-Förderungen ist.“ Weil dem so ist, soll sie nach Ablauf des Vertrags Ende 2013 auch bleiben. „Von unserer Seite wird sie verlängert“, sagt Grabherr. Aus Luxemburg heißt es dazu: „Kein Kommentar.“

Dass die Bezüge der Ehefrau des ÖVP-Chefs publik wurden, sorgt für Spekulationen, es handle sich um eine beginnende Wahlkampf-Schlammschlacht. Doch die SPÖ weist das zurück: Sie habe damit nichts zu tun. Andere vermuten, es handle sich um einen Racheakt, der mit Frau Spindeleggers strenger Prüftätigkeit zu tun hat. Laut Rechnungshof werden gerade die „finanziellen Berichtigungen im Agrarbereich geprüft“, von vielen Bauern werden Förderungen zurück verlangt.