Wie Magnus Brunner das Defizit erklärt und wer ihm als Finanzminister folgen soll

Grund: Vor der Nationalratswahl ( 29. September 2024) geht das von der ÖVP geführte Finanzministerium in seinen Prognosen für 2024 noch von einem Defizit von 2,9 % aus.

Der scheidende Minister - Brunner wird der neuen EU-Kommission als Kommissar für Migration und Inneres angehören - steht deshalb in der Kritik. Ebenso wie die ÖVP als Regierungspartei selbst.

Der erklärt sich und und die Zahlen in einem Mediengespräch Mitte der Woche und einen Tag vor dem Budgetausschuss im Parlament zunächst mit Altbekanntem.

Fiskalratschef Christoph Badelt glaubt die Werte des Finanzministeriums nicht. Die FPÖ bezeichnet diese in einer Aussendung als "Zahlen-Bullshit-Bingo", die sondierenden Parteien SPÖ und Neos verlangen einen Kassasturz, eine Expertengruppe wird eingerichtet, um im Rahmen der Sondierungsgespräche den Status Quo der Staatskassa zu eruieren.

Ehe Brunner in seiner Rede die schlechten Prognosen zum Thema macht, will er noch einmal das aus seiner Sicht Positive hervorkehren. Das da wäre? Die Abschaffung der Kalten Progression , der Finanzausgleich samt Zukunftsfonds, das aufgestockte Verteidigungsbudget und nicht zuletzt Unternehmenshilfen .

Die türkis-grüne Regierung hätte "viel Geld in die Hand genommen, um die Menschen und Unternehmen in Zeiten hoher Inflation zu entlasten", so Brunner, der daran erinnert, dass die

Inflationsrate im Jänner des Vorjahres mit 11,2 % ihren Höhepunkt erreichte,

im Jänner des Vorjahres mit erreichte, derzeit bei knapp 2 % liegt

Mit den Hilfen sei allerdings auch ein "Anspruchsdenken" einhergegangen, das nun heruntergefahren werden müsse, so der ÖVP-Minister. Nun müsse man sich wieder der "Eigenverantwortung" besinnen. Dies sei aber noch nicht der Fall. In den vergangenen Woche seien an die Regierung Forderungen von 15 Milliarden Euro gestellt worden.

Dass er selbst für die Budgetzahlen verantwortlich ist und die schlechteren Prognosen vor der Nationalratswahl nicht publik wurden, will er nicht als Kritik gelten lassen.