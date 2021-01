Ludwig: "Am wichtigsten ist, auf die Schulen zu schauen"

Am Tag vor den Gesprächen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, er gehe ergebnisoffen in die Gespräche hinein. Am wichtigsten sei es, „auf die Schule hinzuschauen“. Ludwig: „Persönlich bin ich der Ansicht, dass man dort am ehesten Öffnungsschritte setzen kann.“ Es gebe inzwischen große Probleme bei kleineren Kindern, denen der Kontakt ganz besonders fehle.



Ludwig erwartet sich von ExpertInnen, dass sie beschreiben können, wo das Ansteckungsrisiko am größten sei.

Ludwig räumt ein, dass es in der SPÖ „unterschiedliche Meinungen“ gibt, was zu öffnen sei. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian befürwortet vorsichtige Lockerungen, weil viele Leute vom langen Eingesperrtsein schon „wuggi“ seien. Außerdem würden die Geld-Sorgen zunehmen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hingegen ist für eine Verlängerung des Lockdown mit Ausnahme der Schule. Dazu Ludwig: „Aus der Sicht von Virologen ist es sicherlich vernünftig, alles geschlossen zu halten. Und Pamela Rendi-Wagner ist in ganz Europa die einzige Expertin an einer Parteispitze.“