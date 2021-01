Wiener Stadtregierung: Rot-pinke Harmonie fast ohne Patzer

Inhaltlich ließ er dafür recht rasch mit neuen Ideen aufhorchen – etwa mit dem verpflichtenden Besuch von Elternsprechtagen oder den Schul-Dolmetschern für Eltern mit Deutsch-Defiziten.

Patzer, wie sie oft bei Newcomern auf der Regierungsbank vorkommen, hat sich der 30-Jährige bisher nicht geleistet. Zumindest keine großen. Dass aus dem verpflichtenden Elternsprechtag doch nichts wird, weil es sich die SPÖ mit der Gruppe der Migranten, auf die der Vorschlag abzielt, nicht verscherzen will, ist zwar ein Zeichen dafür, dass Ludwig die Zügel in der Hand hält. Wirklich nachhaltig in Erinnerung bleiben wird Wiederkehrs Umfaller aber nicht. Auch der Versuch der ÖVP, ihn mit alten Neos-Forderungen aus der Oppositionszeit bloßzustellen, haben ihn bis jetzt nicht in Bedrängnis gebracht.

Gerne wird im Rathaus betont, wie gut er und Ludwig miteinander können. Das dürfte tatsächlich so sein. Mittlerweile duzt man sich demonstrativ. Wer Ludwig kennt, der weiß, wie wichtig für ihn – gerade nach den rot-grünen Zerwürfnissen vor der Wahl – die persönliche Ebene ist.

Nicht allzu viel war von seiner gewohnt jugendhaften Lockerheit zu sehen, als Jürgen Czernohorszky zuletzt bei einem Fototermin beschlagnahmte illegale Glücksspielautomaten mit der Bohrmaschine bearbeiten musste. Es scheint fast: So ganz ist Czernohorszky noch nicht in der Rolle als Nachfolger von Ulli Sima angekommen. Zumindest, wenn es um das Posieren für leicht überinszenierte Pressefotos geht.