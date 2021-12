Lockdown-Ende: "Öffnungsschritte mit Sicherheitsgurt"

Auch Mückstein warnte, die Pandemie lasse „keine Versprechen zu“, auch wenn derzeit der Gipfel der vierten Welle überschritten sei. Alle Ungeimpften würden in den kommenden Tagen einen Brief erhalten, die Impfkampagne solle angepasst werden, so Mückstein.

"Bitte warten Sie nicht!“

Der Minister kündigte überdies für heute, Donnerstag, die Präsentation des Gesetzesentwurfs zur Impfpflicht an. Aber „bitte warten Sie nicht auf diese Impfpflicht, sondern impfen Sie sich bereits davor“. Einige Details waren in den letzten Tagen schon durchgesickert und wurden heftig diskutiert, allerdings gab es von Regierungsseite dazu keine Bestätigung.

Auch Platter und Ludwig betonten den gemeinsamen Weg, aber: „Mein Expertenrat hat mir sehr empfohlen, nicht alles gleichzeitig zu öffnen, sondern schrittweise“, führte Ludwig aus. Die Maßnahmen, die man nun setze – die Ludwig bereits am Dienstag präsentiert hat – seien ausschlaggebend für die nächste Welle. Ludwig lobte den konsequenten „Weg für Wien“ – er freue sich, dass etliche Länder diesem folgten.