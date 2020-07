Live: Zwei Staatsanwälte der Ibiza-Causa im U-Ausschuss

Es geht nun in die dritte Befragungsrunde. David Stögmüller (Grüne) startet diese Fragerunde. Er legt Johann Fuchs, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, einen Mailverkehr vor.

Was war der Auslöser für dieses Mail. Und was meinen sie in den Interviews mit der Formulierung "nachhaltig lösen" im Zusammenhang mit der WKStA?

Fuchs erklärt: "Auslöser für diese Dienstbesprechung war die Eurofighter-Dienstbesprechung, wo es die verdeckte Tonbandaufnahmen gab. Nach dem Interview in der ZiB2 mit Christian Pilnacek hatte man das Gefühl, dass es hier nur eine Deeskalation gibt. Doch dann hat die WKStA-Leiterin Vrabl-Sanda ein Interview gegeben, wo die Vorwürfe erneut geäußert wurden. Da wurden auch Missstände in der Fachaufsicht geäußert. Die Formulierung "nachhaltige Lösung" hat sich nur darauf bezogen, wie man mit dieser wichtigen Behörde wieder zu einer tragbaren Zusammenarbeit kommt. Mir wäre eigentlich lieber gewesen, dass in der Causa Eurofighter weiter ermittelt wird, als dass man sich mit solchen Themen aufhalten muss“.