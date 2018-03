Köfer mit "gutem Gefühl"

Der Spitzenkandidat des Team Kärnten - ehemals Team Stronach -, Gerhard Köfer, hat am Sonntagvormittag im Fritz-Strobl-Schulzentrum in der Kärntner Bezirksstadt Spittal an der Drau seine Stimme abgegeben. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte Köfer.

Man habe gut gearbeitet, daher sei er sehr zuversichtlich, dass seine Partei den Einzug in den Landtag schaffen werde, so Köfer, der bei der Stimmabgabe von seiner Ehefrau Evelyn begleitet wurde, die ebenfalls für das Team Kärnten kandidiert.

Bei der Landtagswahl 2013 hatte der Politiker als Spitzenkandidat des damaligen Team Stronach 11,18 Prozent der Stimmen erreicht. Das hatte für vier Mandate im Landtag und einen Sitz in der noch nach dem Proporzsystem gebildeten Landesregierung gereicht. Köfer wurde das Straßenbau-Ressort zugeteilt, im Wahlkampf hatte er versucht, sich als Aufdecker und Kontrolleur zu präsentieren.