Liste Keine: ÖVP "korrumpiert" das Land seit 37 Jahren

Man selbst stelle dagegen das Wohl von "Mensch, Tier und Planet über Profit", wie auf einem zusätzlichen Plakat zu lesen ist. Damit würde man sich vom "Einheitsbrei" im Parlament unterscheiden, erklärte Spitzenkandidat Fayad Mulla am Montag.

Sechs Tage vor der Nationalratswahl hat der Wandel, der am Sonntag als " Keine von denen " am Stimmzettel stehen wird, seine letzte Plakatwelle präsentiert. Auf fünf Sujets werden die aktuellen Parlamentsparteien kritisiert.

"Wir brauchen endlich eine Opposition, die nicht bedingungslos das Recht auf Profit-Machen bis zum Geht-nicht-mehr für einige wenige über das Wohl von uns allen stellt", forderte Wandel-Chef Mulla und kritisierte bei der Präsentation zunächst die ÖVP. "Seit ich wählen darf, spielt gar keine Rolle, was am Wahltag rauskommt: Die ÖVP sitzt in der Regierung".

Seit 37 Jahren würde die Volkspartei das Land "korrumpieren", alle anderen Parlamentsparteien würden weiter mit ihr regieren und damit den "Stillstand" weiterführen wollen.