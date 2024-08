Bierpartei-Chef im Wahlkampf: "Wlaznys Strategie ist eine Gratwanderung"

Insofern sollte der Bierpartei-Chef, so Hofer, den Schwerpunkt seines Wahlkampfes eher auf klassische Kundgebungen und die sozialen Medien legen. Was andererseits aber wieder die Gefahr berge, in einem sich auf das Rennen um die ersten Plätze zuspitzenden Wahlkampf aus der breiten öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden. Insofern sei der aktuell in Umfragen prognostizierte Einzug der Bierpartei ins Parlament alles andere als sicher.

Warum Inhalte für Wlazny zweitrangig sind

Laut Hofer müsse Wlazny jedenfalls noch an seinem Auftreten arbeiten. Das sei viel wichtiger als ein möglichst detailliertes inhaltliches Programm. Letzteres sei für die Entscheidung der Wähler gar nicht so wichtig. „Als die Neos 2013 ins Parlament einzogen, hatten sie ein Programm mit nicht viel mehr als ein paar Überschriften, das auf einer A4-Seite Platz hatte“, erinnert sich der Politikberater. „Spitzenkandidat Matthias Strolz konnte sie aber sehr überzeugend vermitteln.“ Noch heute in Erinnerung ist seine bildungspolitische Ansage, er wolle den Kindern „die Flügel heben“.