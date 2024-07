"Sie stellen Fragen" - Dominik Wlazny umschifft im Sommergespräch heikle Themen

Laut Umfragen dürfte seine Bierpartei im Herbst den Einzug in den Nationalrat schaffen. Und das, obwohl sich ihr Parteichef, der Musiker Dominik Wlazny (alias Marco Pogo), in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit eher rar gemacht hat – und somit auch weitgehend offenließ, wofür die Bierpartei eigentlich inhaltlich steht.