Warum es für Dominik Wlaznys Bierpartei gut ist, kein Programm zu haben

Viel mehr war am Dienstag von Wlazny nicht zu erfahren, denn Journalistenfragen waren auf der Pressekonferenz mit Verweis auf einen weiteren Termin am 8. Mai nicht zugelassen.

Dieses Vorhaben hat der 37-jährige Musiker und Unternehmer deutlich verfehlt. Trotzdem will er im Herbst antreten. „Unser Glas ist mehr als halbvoll“, sagt er am Dienstag, mehr als die Hälfte des Finanzierungsziels sei erreicht. Und weiter: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

Das Potenzial, dass Wlazny eine große Zahl an Protest- und bisherigen Nichtwählern hinter sich vereint, sieht der Experte aber durchaus gegeben. Laut Umfragen sind für die Bierpartei aktuell bis zu sieben Prozent und damit ein sicherer Einzug in den Nationalrat möglich.

Zu ihnen gehört auch die KPÖ, die sich nach ihren Erfolgen in Graz, Salzburg und Innsbruck seit Menschengedenken wieder Chancen auf den Einzug in den Nationalrat ausrechnen darf. Sitzen im Herbst sowohl Kommunisten wie auch Bierpartei im Parlament, wird eine Koalitionsbildung schwierig. Dann sei „nicht einmal sicher, dass sich eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und Grünen oder Neos ausgeht“, postete zuletzt Politologe Laurenz Ennser-Jedenastik auf X.

Wobei es gleichzeitig riskant sei, auf politisch unerfahrene Kandidaten zu setzen: „Da braucht es schon ein gewisses Maß an Disziplin und Message Control.“ Ansonsten drohe etwa das Schicksal der MFG, die an inneren Streitigkeiten zugrunde gegangen sei.

Ein Szenario, das auch Hofer für denkbar hält. Genauso, dass in dieser Konstellation auch FPÖ und ÖVP keine Mehrheit mehr zustande bringen.

Bleibt die Frage, warum Wlazny, der gerade zuletzt öffentlich weniger als Politiker, sondern vor allem in seinem angestammten Metier als Kabarettist und Musiker präsent war, überhaupt in den Nationalrat will. „Ich will ihm Engagement und Veränderungswillen keineswegs absprechen“, sagt Hofer. „Ein Schuss gesundes Markenbewusstsein wird aber schon auch dabei sein.“