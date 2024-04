Kassensturz für die Bierpartei: Dominik Wlazny entscheidet über Antreten

Stichtag für die Bierpartei

Ein völlig anderer Auftritt steht am Dienstag (30. April) an. Da verwandelt sich Kabarettist Pogo in den Politiker Wlazny, der bekannt geben wird, ob er mit seiner Bierpartei tatsächlich bei der Nationalratswahl antreten wird. Denn mit Ende des Monats endet auch jene Frist, die er sich Mitte Jänner selbst gesetzt hatte, um die für eine Kandidatur nötigen finanziellen Mittel zusammenzubringen.

Die Rechnung, die der Arzt und Musiker damals aufstellte, war simpel – zumindest in der Theorie: Für die 1,2 Millionen Euro, die für den Aufbau des Parteiapparats und den Wahlkampf erforderlich sind, müssen rund 20.000 neue Parteimitglieder angeworben werden. Zur Erklärung: Die Mitgliedschaft der Bierpartei kostet 59 Euro pro Jahr.

In der Praxis sollte sich die Rekrutierung der Unterstützer aber als recht schwierig erweisen: Kurz nach Ankündigung seiner Pläne schnellte die Zahl der neuen Mitglieder zwar rasch auf 5.000 bis 6.000, auch die diversen Parteiversammlungen in den Bundesländern waren gut besucht.

Nach dem ersten Hoch kamen aber bald die Mühen der Ebene: Vor einem Monat, also nach Ablauf von zwei Drittel der Frist, verkündete Wlazny, erst rund 500.000 der angepeilten 1,2 Millionen Euro gesammelt zu haben.