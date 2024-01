Die Bierpartei will 20.000 Mitglieder werben. Aber braucht sie das?

Die Bierpartei will in den Nationalrat. Das hat Parteichef Dominic Wlazny alias Marco Pogo vergangenen Donnerstag angekündigt. Das bedeutet aber noch nicht, dass die Partei wirklich antritt, denn Wlazny will seinen Wahlkampf über Mitgliedschaften finanzieren. Und dazu braucht es nach Parteiberechnungen 20.000 neue Mitglieder. Ist diese Zahl bis Ende April nicht erreicht, ist der Antritt fraglich.