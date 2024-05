Warum die Bierpartei und Wlazny so medienscheu geworden sind

Glaubt man Kennern der Partei, werde es vielleicht nie ein klassisches Wahlprogramm geben. Auch bei den meisten anderen Parteien würden sich die Wähler ohnehin kaum für ein solches interessieren.

Vielmehr gehe es den Fans der Bierpartei allein um die Person Wlazny und darum, was er verkörpert. Etwa das Thema Menschenrechte, das Image, das er sich als Arzt aufgebaut hat, gepaart mit einer gewissen Unternehmerfreundlichkeit, zumal er selbst einer ist.

Medienscheuer Wlazny

In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Strategie zu sehen, Medien- und Interviewanfragen so weit wie möglich auszuweichen. Ein Vorgehen, zu dem heutzutage wohl kaum ein Medientrainer raten würde und das man ansonsten am ehesten noch von der FPÖ kennt. Aber auch hier könnte für Wlazny die Überlegung gelten, dass alles, was man sagt, gegen ihn verwendet werden kann.