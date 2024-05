Bierpartei: Wlazny tritt als Simmeringer Bezirksrat zurück

Die Polit-Karriere von Dominik Wlazny alias Marco Pogo sorgt weiterhin für Rätselraten. Der Musiker, der mit seiner Bierpartei bei der Nationalratswahl im Herbst antreten will, hat zumindest auf lokaler Ebene sein Interesse an der Politik verloren: Er tritt als Bezirksrat in Wien-Simmering zurück. Das bestätigt Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ) dem KURIER.