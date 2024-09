KPÖ-Schweiger: "Der Wahlkampf ist sehr inhaltslos“

Nach den Erfolgen in Graz und Salzburg ist auch ein Einzug in den Nationalrat möglich. Die Umfragen geben das allerdings noch nicht her.

Ich bin grundsätzlich sehr optimistisch, weil die Stimmung in der Bevölkerung sehr stark darauf abzielt, dass sich etwas ändern muss. Der KPÖ wird diese Änderung zugetraut.

In Graz und Salzburg hat die KPÖ beim Thema Wohnen gepunktet. Jetzt, im österreichweiten Wahlkampf für die Nationalratswahl, ist dieses Thema eher nur im Hintergrund zu finden.

Es ist mit den meisten Themen, die der Bevölkerung wichtig sind, so, dass sie in den Hintergrund gedrückt werden. Über die Teuerung spricht ja auch keiner mehr, obwohl das ein drastisches Problem ist. Wenn man sich den medialen und politischen Diskurs anschaut, dann hat der sehr oft wenig mit dem zu tun, was die größten Probleme der Bevölkerung sind. Leistbares Wohnen ist der größte Faktor bei den Kosten für die einzelnen Haushalte, dementsprechend stellen wir das ins Zentrum. Eine Senkung der Wohnkosten würde bedeuten, dass die meisten Haushalte in diesem Land entlastet würden.