Österreichs Kommunisten: Streit ums Geschichtsbild

Kritikerinnen und Kritiker werfen der KPÖ vor, sich unzureichend mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt zu haben. Dies stellt sich bei näherer Betrachtung jedoch als Klischeebild heraus: Die KPÖ leitete nach 1990 eine Neuorientierung ein, in der ein kritischer Blick auf die eigene Geschichte geradezu in den Mittelpunkt rückte. In geschichtswissenschaftlichen Analysen, die in den letzten 30 Jahren im Umfeld der KPÖ veröffentlicht wurden, wurde keine Problemzone ausgespart. In KPÖ-nahen Periodika erschienen mehr Beiträge über die Geschichte der Partei als in allen österreichischen Zeitschriften über die anderen Parteien zusammen. Eine breitere öffentliche Auseinandersetzung über diese Forschungen steht noch aus.

Ohne Übertreibung kann heute eingeschätzt werden, dass keine Partei in Österreich über ein derart kritisches Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte verfügt wie die KPÖ. Nahezu 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Graz und mehr als 20 Prozent in Salzburg-Stadt haben unter Beweis gestellt, dass der Begriff „kommunistisch“ im Parteinamen seinen Schrecken verloren hat. Die KPÖ wird heute vor allem anhand ihrer konkreten Politik und der Glaubwürdigkeit ihrer Kandidatinnen und Kandidaten beurteilt, während Klischeevorstellungen und Vorurteilsstrukturen aus der Zeit des Kalten Krieges ihre Wirkungsmacht weitgehend eingebüßt haben.

Manfred Mugrauer ist Historiker und Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW)