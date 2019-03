"Let’s get ready for Europe": ÖVP-Aschermittwoch ohne derbe Witze

Weil EU-Wahlkampf ist, steht der dritte Aschermittwoch, den die ÖVP-Kärnten ausrichtet, im Zeichen Europas. „Let‘s get ready for Europe“ lautet das Motto. Pro-europäische Begeisterung ist die Grundstimmung im Saal.

Die Veranstaltungen in Ried und Klagenfurt machen die Unterschiede zwischen FPÖ und ÖVP deutlich – im Stil und in der Haltung zu Europa. Dennoch spart der Kanzler auch in Klagenfurt nicht mit Lob für die gemeinsame Koalition mit den Blauen. Kurz: „Wir haben seit dem letzten Aschermittwoch als Bundesregierung viel geschafft. Ich denke an das Nulldefizit, an die Reform der Mindestsicherung, an den Familienbonus oder zuletzt den Ethikunterricht.“

Bis zum nächsten Aschermittwoch werde „der Reformzug weiterfahren“, sagt Kurz. „Wir setzen auf die Digitalisierung als einen unserer Schwerpunkte.“ Österreich müsse hier aufschließen, Länder wie Südkorea, Singapur oder Israel seien diesbezüglich schon weiter.

Kurz spart auch nicht mit Lob für die Kärntner ÖVP – sie habe den Aschermittwoch binnen kurzem zu einer Institution für die Volkspartei gemacht.