FPÖ lädt zu politischem Aschermittwoch - ÖVP und SPÖ ziehen mit

Der politische Aschermittwoch der FPÖ in der Jahn-Turnhalle in Ried im Innkreis gehört zur innenpolitischen Folklore, an die man sich notgedrungen gewöhnt hat. Zum zweiten Mal begeht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Vizekanzler dieses Hohefest der blauen Schenkelklopfer gegen Ausländer, Medien, EU und Opposition. Der Parteichef wird nach Harald Vilimsky und Manfred Haimbuchner und wohl nicht vor 19 Uhr vors Mikro treten.

Sein oberster Koalitionspartner, Kanzler Sebastian Kurz, lädt ab 19 Uhr mit der Kärntner ÖVP in der Klagenfurter Messehalle ebenfalls zum politischen Aschermittwoch. Auch Othmar Karas wird, als EU-Spitzenkandidat der ÖVP, dort reden. Stargast in Kärnten ist aber der Ex-Boxweltmeister und Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Nach dem Ukrainer wird Kurz am späteren Abend eine abschließende Rede halten.

Und auch die SPÖ hat den politischen Aschermittwoch für sich entdeckt. Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher tritt schon ab halb sieben im steirischen Judenburg auf, um im Oberwerger Stadl eine saftige Oppositionsrede zu halten.