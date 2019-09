Last minute: Eine kompakte Entscheidungshilfe zur Wahl

Europa

ÖVP: Zentrale Idee ist die Stärkung der Subsidiarität: „Mehr Europa“ soll es in großen Fragen wie Außengrenzschutz oder Welthandel geben, dafür „weniger Europa“ in jenen Fragen, die auf nationaler Ebene besser gelöst werden können. Man will eine Verschlankung der EU-Institutionen, spürbare Sanktionen für Schuldenländer – und keinen größeren Beitrag zum EU- Budget.

SPÖ: Gefordert wird die Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. Es soll einsehbare Lobbyregister für alle EU-Institutionen geben. Man will ein Investitionsprogramm in Infrastruktur, Innovation und Green Jobs und verbindliche Klimaziele („Green New Deal“).

FPÖ: Die EU wird von der FPÖ nicht abgelehnt, aber man nehme im Interesse Österreichs eine EU-kritische Haltung ein. Das Leitbild lautet „ Europa der Vaterländer“, das bedeutet „mehr Österreich“ statt „EU-Zentralismus“, Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips, Bekämpfung des „Regulierungswahns“.

Neos: Vereinigte Staaten von Europa werden als langfristiges Ziel genannt. In diesem Sinne fordert man die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ebenso wie gesamteuropäische Listen für die Wahlen zum Europäischen Parlament.

Grüne: Die Grünen wünschen sich eine gemeinsame Außen- und Friedenspolitik, eine Aufwertung des EU-Parlaments sowie transnationale Listen. Die Einstimmigkeit in der Außen- und Steuerpolitik will man abschaffen, den Stabilitätspakt aufweichen. Ein zentrales Prinzip lautet: Die EU muss eine Sozialunion werden.

Liste Jetzt: Die Liste Jetzt warnt vor einem Zerfall der EU. Abgelehnt wird ein türkischer EU-Beitritt, gefordert wird ein schärferes Vorgehen gegen europäische Grundwerte verletzende Mitgliedsstaaten; das Einstimmigkeitsprinzip will man abschaffen.