Kreuz, Hakerl oder Penis: Was ist am Stimmzettel alles erlaubt?

Kann ich meine Vorzugsstimme der Person einer anderen Partei, als der, die ich wähle, geben?

In Österreich wird bei der Nationalratswahl eine Partei, keine Person, gewählt. Die Partei stellt eine Liste von Personen zusammen, die der Reihe nach für die Partei in den Nationalrat einziehen können. Je weiter vorne man auf dieser Liste ist, desto wahrscheinlicher bekommt man einen Sitz.

Gleichzeitig können Vorzugsstimmen an Personen derselben Partei vergeben werden. Eine Person einer anderen Partei zu wählen, geht aber nicht. Da verliert die Vorzugsstimme ihre Gültigkeit und nur mehr das Kreuz neben der jeweiligen Partei wird gezählt. Wenn eine Person eine genügend große Anzahl an Vorzugsstimmen erhalten hat, kann sie grundsätzlich unabhängig vom Listenplatz einen Sitz im Nationalrat erhalten. So ist es möglich, auch trotz einer schlechten Platzierung ein Mandat zu bekommen.

Man kann keine beziehungsweise bis zu drei Vorzugsstimmen vergeben: auf Bundes-, Landes- und Regionalparteiliste. Die benötigte Zahl der Vorzugsstimmen hängt von den Stimmen für die Partei ab.

Die Bundes-, Landes- und Regionalparteilisten aller Parteien hängen in den Wahlkabinen.

Warum kann der Wähler die Regierung nicht direkt wählen?

Bei der Nationalratswahl wählt man ausschließlich die Abgeordneten zum Nationalrat. Für die Regierungsbildung ist formell der Bundespräsident zuständig. Dieser beauftragt nach der Wahl die Partei mit dem stimmenstärksten Ergebnis zur Regierungsbildung.

Theoretisch könnte der Präsident auch im Alleingang handeln und müsste keine Wahl abwarten. Das war etwa bei der Übergangsregierung im Frühling der Fall: Brigitte Bierlein hat sich nie einer demokratischen Wahl gestellt.

Die Wahl der Regierung erfolgt nur indirekt durch das Volk.

Darf ich ein Selfie aus der Wahlkabine verschicken?

Grundsätzlich gibt es hier in Österreich kein Foto-Verbot in Wahllokalen oder in der Wahlkabine. Was man nicht darf, ist, Fotos von anderen Personen ohne Einwilligung zu posten. Schlussendlich trägt jeder Wähler selbst die Verantwortung für seine Stimme, wenn er seine Wahl preisgibt, ist das seine Sache.

Ortsparteien oder Veranstalter, die für ein Selfie vom “richtigen Wahlzettel” eine Kiste Bier oder mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel werben, machen sich zwar nicht strafbar. Juristen sehen solche Aktionen aber sehr kritisch, immerhin liegt der Verdacht nahe, dass damit eine Stimme erkauft wird.