Landarztquote: "Freiwillige Verpflichtung" von Medizinstudenten möglich

Allerdings müssten bestimmte Grenzen eingehalten werden - so dürfen etwa nur so viele Plätze "reserviert" werden, wie zur Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung nötig ist. Auch die Bindungsdauer darf nicht zu lange sein.

Anders sieht es dagegen mit einer "freiwilligen Verpflichtung" aus, so Stöger nun im AK-Gutachten. Eine zunächst wie ein Widerspruch klingende "freiwillige Verpflichtung" würde etwa dann vorliegen, wenn Studienwerber sich im Gegenzug zu einem bevorzugten Zugang zum öffentlich finanzierten Studium verpflichten, nach dem Abschluss für eine bestimmte Zeit in einem Bereich des öffentlichen Gesundheitssystems zu arbeiten.

Bereits im Vorjahr verfasste Stöger für die Ärztekammer ein Gutachten, in dem er zum Schluss kam, dass eine gesetzlich angeordnete Verpflichtung etwa zu einer Tätigkeit in öffentlichen Krankenhäusern oder Kassenpraxen verfassungs- und unionsrechtlich unzulässig wäre.

Ausgangspunkt des Gutachtens war die Forderung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Vorjahr, Medizinern nach ihrem Studium eine gewisse Zeit lang eine Art Berufspflicht aufzuerlegen. Jene, die ein Medizinstudium in Österreich absolviert haben, sollten "dann eben auch der Gesellschaft ein Stück weit etwas von dem zurückzugeben, was sie kostenlos in Anspruch genommen haben".

Dieses System kann laut Stöger ausgeweitet werden - allerdings nur in bestimmten Grenzen. So dürfen nur etwa so viele Plätze für eine freiwillige Selbstverpflichtung gewidmet werden, als später im öffentlichen Gesundheitswesen benötigt werden. Dabei dürfe diese Quote auch nicht als Ersatz für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Ärzte im öffentlichen System dienen, sondern nur als Ergänzung.

Wie lange darf die Verpflichtungsdauer von Medizinstudenten sein?

Außerdem müssten immer auch ausreichend "verpflichtungsfreie" Plätze angeboten werden. Für Deutschland wurde etwa eine Regelung getroffen, wonach für Vorabquoten maximal 20 Prozent der Plätze (etwa für Landärzte) gewidmet werden dürfen. Umgekehrt bleiben also 80 Prozent verpflichtungsfrei.

Und schließlich müssten Details beachtet werden: So darf etwa die Verpflichtungsdauer nicht zu lang sein:

In Deutschland beträgt die Verpflichtung etwa zehn Jahre nach Ende der Ausbildung,

beträgt die Verpflichtung etwa zehn Jahre nach Ende der Ausbildung, In Südtirol beträgt sie fünf Jahre innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren.

Ein Antritt unmittelbar nach der Ausbildung ist laut Stöger auch grundrechtlich weniger belastend als ein Aufschub.