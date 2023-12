Mittels Dienst-Verpflichtung leichter zum begehrten Medizin-Studienplatz

Es ist ein kleiner Baustein zur Behebung der Engpässe in der medizinischen Versorgung: Ab dem Studienjahr 2024/25 sind in der Humanmedizin 85 Studienplätze für die Vergabe im öffentlichen Interesse reserviert. Bewerber kommen in den Genuss diverser Benefits, verpflichten sich im Gegenzug aber dafür, über einen längeren Zeitraum für eine bestimmte Institution oder ein Bundesland zu arbeiten.

An sich gab es die Möglichkeit der Reservierung von Studienplätzen bereits seit 2022, sie wurde allerdings nur vom Bundesheer genutzt, das bis dato 16 Studenten gewinnen konnte. Nun haben sich Bildungsressort, Länder, ÖGK, Verteidigungs- und Innenministerium darauf verständigt, wie sie die 85 Plätze untereinander aufteilen.