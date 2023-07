Medizin-Aufnahmetest: Mehr emotional-soziale Kompetenzen geprüft

Debatte über soziale Kompetenzen

Nach einer Debatte über die Rolle sozialer Kompetenzen beim Aufnahmeverfahren wurde dieser Testteil diesmal um zusätzliche Fragen aus dem Bereich "Emotionen Regulieren" erweitert und die Zahl der Fragen in diesem Block erhöht. Die Gewichtung dieser sozial-emotionalen Kompetenzen für das Gesamtergebnis blieb dabei allerdings unverändert.

Matura für Test noch keine Voraussetzung

Für den Antritt beim Test ist die Matura noch nicht Voraussetzung - das Maturazeugnis muss erst im Rahmen der Zulassung vorgelegt werden. In der Humanmedizin gehen mindestens 95 Prozent der Studienplätze an allen Unis an Kandidaten aus der EU und mindestens 75 Prozent an Studienwerber mit österreichischem Maturazeugnis. In der Zahnmedizin werden die Plätze unabhängig von der Nationalität an die Bewerber mit dem besten Testergebnis vergeben.

Im kommenden Jahr soll dann die Zahl der Medizin-Studienplätze um 50 auf 1.900 ansteigen. Bis 2028 ist ein Anwachsen auf 2.000 vorgesehen.