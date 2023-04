Aufnahmetest für Medizinstudium: Heuer 15.400 Bewerber für 1.850 Plätze

Ende März endete die Anmeldefrist für den Aufnahmetest zum Medizinstudium. 15.400 Personen haben sich verbindlich beworben, das ist ein leichter Rückgang gegenüber 2022. Im Vorjahr hatten sich 15.788 zum Test angemeldet.

Mehr als 15.000 Bewerber werden abgewiesen werden, denn Studienplätze gibt es nur 1.850 für Human- und Zahnmedizin. Die MedUni Wien vergibt 760 Studienplätze, für die sich 7.537 Personen bewerben. 410 Plätze gibt es in Innsbruck bei 3.200 Testanmeldungen. In Graz kommen 370 Plätze auf 2.589 Bewerber, und 310 Plätze stehen in Linz für 2.074 Bewerber zur Verfügung.

