Länder einig: Bei Leerstand sollen die Kassen klingeln

Die Bewirtschaftung von Wohnraum ist nämlich Bundessache, so sieht es das sogenannte Volkswohnungswesen vor, das in der Verfassung verankert ist. Darum will Platter, dass diese Zuständigkeit – mit Ausnahme des Teils, der das Recht gemeinnütziger Bauträger regelt – verländert wird.

Ob sich alle Landeshauptleute dieser Forderung an den Bund anschließen würden, war zunächst noch ungewiss. Zurückhaltend waren aber ohnehin nur die VP-Landeshauptleute aus Oberösterreich und der Steiermark, Thomas Stelzer und Hermann Schützenhöfer.