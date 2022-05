Umstritten: Wo die Steuer auf leer stehende Wohnungen kommt

Weil leistbare Mietwohnungen in den Ballungsräumen rar sind, sowie Mieten und Löhne immer mehr auseinanderdriften, ist das Thema Leerstandsabgabe seit einiger Zeit in aller Munde.

Worum geht es?

Österreichweit stehen tausende Wohnungen leer, gleichzeitig steigen die Mietpreise stark. Mit einer Leerstandsabgabe könnte der Staat potenziell bis zu 1,8 Milliarden Euro pro Jahr an Steuern einnehmen, oder aber die Eigentümer von bis zu 198.000 Wohnungen zur Vermietung ihrer Wohnungen bringen. Das zeigt eine Schätzung des SPÖ-nahen Momentum Instituts basierend auf Daten der Statistik Austria und der Österreichischen Nationalbank.

Als Geldanlage

Warum lassen Eigentümer Wohnungen leer stehen? Weil Immobilien für viele Eigentümer Geldanlagen darstellen. Das heißt: Investoren kaufen Wohnungen und vermieten sie nicht, weil sie darauf warten, dass sie die Wohnung in ein paar Jahren teurer weiterverkaufen können. Das Vermieten ist zu aufwendig, denn sie sind allein an der Wertsteigerung des Objekts interessiert. Dieser Leerstand ist vielen ein Dorn im Auge.

Daher soll eine Abgabe auf leer stehende Wohneinheiten eingeführt werden, eine Art Strafzahlung. Diese Maßnahme soll dazu führen, dass mehr Eigentümer ihre Wohnungen doch vermieten. „Eine Leerstandsabgabe in ausreichender Höhe wäre ein Anreiz für Tausende Eigentümer, ihre Wohnungen zu vermieten und so für mehr Angebot am Wohnungsmarkt sorgen. Das könnte den Preisdruck zumindest leicht entschärfen“, sagt Alexander Huber, Ökonom am Momentum Institut.

Was ist Leerstand?

Derzeit ist nicht genau definiert, was mit dem Begriff Leerstand gemeint ist. „Nach wie vor gibt es keine seriöse Definition, was unter Leerstand zu verstehen ist. Leerstand kann viele Gründe haben“, so der Präsident des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes (ÖHGB), Martin Prunbauer. Er nennt einige Beispiele: Dies fange bei der Sanierung einer Wohnung an, deren Dauer sich schon allein durch Schwierigkeiten in der Beschaffung von Materialien in die Länge ziehen kann. Die Suche nach einem geeigneten Mieter, ein längerer Krankenhausaufenthalt oder eine beruflich bedingte längere Abwesenheit seien nur ein paar realistische Beispiele, die nichts mit einem Leerstand zu tun hätten.

Eine weitere Form des Leerstands ist die Mobilitätsreserve. Diese wird gebraucht, damit Menschen umziehen können. Laut Experten gilt eine Mobilitätsreserve von drei bis vier Prozent am Wohnungsmarkt als notwendig. „Leerstand kann viele Gründe haben und lässt sich nicht seriös nachweisen“, so Prunbauer.