Kurz-Prozess: Diversion für Glatz-Kremsner ist rechtskräftig

Bettina Glatz-Kremsner, Ex-Casinos-Chefin und Ex-Vizeparteichefin der ÖVP, kann aufatmen: Die Diversion, die ihr bereits an Tag 1 im so genannten Kurz-Prozess angeboten wurde, ist rechtskräftig, wie eine Sprecherin des Wiener Straflandesgerichts am Dienstag bestätigt.

Die pensionierte Managerin hat die ihr vom Gericht auferlegte Geldbuße von 104.060 Euro bezahlt, die WKStA hat dagegen kein Rechtsmittel eingelegt - die Sache ist damit erledigt.

➤ Hier der 1. Prozesstag zur Nachlese: 104.060 Euro Geldbuße für Glatz-Kremsner