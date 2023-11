Fahrplan für Kurz-Prozess steht: Schmid kommt am 11. Dezember

Der Termin musste verschoben werden, jetzt hat Schmid, Schlüsselfigur in den ÖVP-Causen, aber fix zugesagt. Am kommenden Freitag ist zunächst ein FPÖ-naher Ex-Manager an der Reihe.