Kurz-Kontrolle über Kickl bringt Koalition außer Tritt

Ein „Schwammiger Umgang“? Vizekanzler Heinz-Christian Strache weiß nicht, wo da ein „schwammiger Umgang“ sein soll, erklärte er am Dienstag auf Nachfrage von Journalisten zum Rüffel des Bundeskanzlers.

Kurz hatte die Freiheitlichen aufgefordert, in Bezug auf die Identitären „klar Position zu beziehen“ und „allfällige Verbindungen zu trennen“. Ungewohnt harte Worte in der sonst so harmonisch scheinenden Koalitionsehe. Strache kalmiert: „Wir haben eine klare Distanz zu jedwedem Extremismus, da kann er sich auf die FPÖ verlassen.“

In der Causa um die 1.500-Euro-Spende des Neuseeland-Attentäters an die rechtsextreme Bewegung sei jetzt der Rechtsstaat am Zug. Strache fordert eine „schonungslose und restlose Aufklärung, damit ein Prüfverfahren zur Vereinsauflösung überhaupt stattfinden kann“.