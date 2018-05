Kurz auf Puls4: Duell um Personalkosten und Sozialversicherung

Beim Thema Sparen geht dann Milborn in die Offensive. Sie präsentiert dem Kanzler Zahlen aus parlamentarischen Anfragen, wonach die Ministerkabinette unter türkis-blau monatlich um 110.000 Euro mehr Personalkosten aufweisen als unter der rot-schwarzen Vorgängerregierung. Kurz beteuert, andere Zahlen zu haben, beide vereinbaren ihre Unterlagen öffentlich zugänglich online zu stellen. Die hohen Beträge, so Kurz, würden innerhalb der Beamtenschaft gespart, da dort künftig nur mehr jede dritte Stelle nachbesetzt werden solle. Die große Frage nach dem „wo?“ lässt Kurz auch hier unbeantwortet. In den Bereichen Sicherheit und Bildung sei dies jedenfalls nicht der Fall.

Lob für Geschichtsbewusstsein der FPÖ

In puncto FPÖ äußert sich Kurz, wie er es seit Amtsantritt tut: es herrscht die große Einheit. Streit und Konflikt würde es nun endlich nicht mehr geben, so der Kanzler. Zu den 22 antisemitischen bzw. rassistischen „Einzelfällen“ innerhalb der FPÖ seit Regierungsantritt argumentiert Kurz, er habe sich bereits zu jedem Fall ausreichend geäußert. „Man muss auch anerkennen, wenn sich jemand weiterentwickeln will“, lobt Kurz die Bemühungen innerhalb der FPÖ hinsichtlich einer Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit.

Auf seinen Asyl- und Integrationskurs angesprochen, entgegnet der Kanzler, keine härtere Linie zu fahren als noch vor wenigen Jahren. „Integration funktioniert durch Leistung. Jeder, der legal da ist, soll die Chance bekommen seine Leistung zu erbringen“, so Kurz. Auf die Tatsache, dass die drastischen Kürzungen beim AMS im Bereich Integration eigentlich konträr zu dieser Aussage stehen, spricht ihn Milborn nicht an.

EU laut Kanzler nicht gespalten

Innerhalb der EU sieht Kurz keine große Spaltung zwischen einer „Macron-Fraktion“ und den Visegrad-Staaten: „Ich habe den Eindruck, es gibt 27 verschiedene Meinungen“. Die Meinung, dass er in Sachen EU-Budget eine leicht verwirrende Kommunikationstaktik angewandt habe – zunächst hieß es ja, Österreich werde nicht mehr zahlen, was sich dann als nicht ganz zutreffend herausstellte - teilt der Kanzler nicht. „Ich bin anscheinend nicht so talentiert darin, die Rolle des Guten zu spielen“, so Kurz.

Die abschließenden Publikumsfragen zu seinem Privatleben geben dem Kanzler dann aber wieder die Gelegenheit, sich als jung, sportlich und dynamisch zu präsentieren.