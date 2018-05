42 Euro pro Sitzung: Was tut ein Kassen-Funktionär?

Weg, weg, weg. Die Funktionäre sollen raus aus der Sozialversicherung, 80 Prozent sind – zumindest nach dem Dafürhalten der Bundesregierung – überflüssig, statt 2000 sollen es „künftig nur noch 400“ tun.

So steht es in der Präsentation, die die Regierungsvertreter am Dienstag zur Illustration ihrer Kassen-Reform verteilen ließen.

Was also liegt näher als die Frage: Was machen sie eigentlich, diese Funktionäre? Und: Was würde sich denn groß ändern, wenn die Regierung ihren Plan umsetzt, und die Zahl der Arbeitnehmervertreter so reduziert, dass in den Kassen künftig eine 50:50 Parität mit den Arbeitgebern herrscht?

Eine Funktionärin, der man Fragen wie diese stellen kann, ist die Wienerin Barbara Teiber. Vor gut 17 Jahren hat sie als „kleine“ Frauensekretärin in der Gewerkschaft der Privatangestellten begonnen. Seit acht Jahren sitzt Teiber nun als „Funktionärin“ im wichtigsten Gremium der Wiener Gebietskrankenkasse, dem Vorstand.

„Als ich begonnen hab’, bekamen wir rund 36 Euro pro Sitzung“, erzählt Teiber. Mittlerweile sind es immerhin 42 Euro pro Treffen.

Teiber verzichtet ohnehin darauf – als Angestellte der Gewerkschaft verdient sie genug, sie ist heute in führender Position, wird demnächst sogar Chefin.