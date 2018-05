"Sozialstaat nicht beliebig verschlankbar"

Van der Bellen für Faktenbasiertheit

Auch in Sachen Asyl waren die NGOs jüngst mit Türkis-Blau auf Konfrontationskurs, etwa in Bezug auf die Fremdenrechtsnovelle. Diese sieht etwa vor, Asylwerbern künftig Bargeld abzunehmen und deren Handys auszuwerten. Das Rote Kreuz forderte zuletzt ein Aufenthaltsrecht für Lehrlinge in Mangelberufen. Konkret geht es um rund 800 Asylwerber, einem Drittel droht die Abschiebung.

Angesprochen darauf, ob das türkis-blaue Programm den sozialen Druck erhöhe, antwortete Van der Bellen zurückhaltend. Man müsse sich bei jeder Maßnahme ansehen, ob dabei eine Gruppe benachteiligt werde – wichtig sei Faktenbasiertheit. „Auch im wirtschaftlichen Aufschwung gibt es Menschen, die Unterstützung brauchen“, so Van der Bellen. Wo er glaubt, dass diese herkommen wird, hat er mit diesem Auftritt jedenfalls gezeigt.

NGOs bei Asyl ausgesperrt

Die Anerkennung des Bundespräsidenten für die Arbeit der Hilfsorganisationen hat auch deshalb Gewicht, weil die Regierung in Bezug auf Asylverfahren ja gerade plant, NGOs auszusperren: Innenminister Herbert Kickl kritisierte immer wieder, dass Asylberater „falsche Hoffnungen“ machten, immer wieder wird Asylanwälten auch vorgeworfen, sich am Instanzenzug nach Negativ-Bescheiden zu bereichern. Künftig soll eine „Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen“ Aufgaben wie diese übernehmen, der Rechtsbeistand wird „verstaatlicht“. Kritiker befürchten eine „Aushöhlung des Rechtsstaats“.

Per offenem Brief haben Promis, Politiker und Juristen dagegen protestiert. Die Kritik stößt beim Innenministerium auf Unverständnis: „Es ist etwas verfrüht. Experten arbeiten gerade an einem Modell, das Bestand haben und rechtskonform sein soll. Sobald ein Vorschlag am Tisch liegt, sind wir offen für Anregungen“, sagt ein Sprecher.

- Alexander W. Huber und Raffaela Lindorfer