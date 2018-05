Beratung für Asylwerber künftig nicht mehr von Caritas & Co?

Zur Erklärung: Jeder Mensch, der in Österreich einen Asylantrag stellt und zum Verfahren zugelassen wird, hat einen Rechtsanspruch auf Rechtsberatung im Asylverfahren und eine Rechtsvertretung in der zweiten Instanz. Wird also ein Asylantrag negativ beschieden, muss dem Asylwerber – sofern er Beschwerde gegen seinen Bescheid einlegen will – eine Rechtsvertretung zur Verfügung gestellt werden – und zwar kostenlos.

Wenn das künftig eine „ Bundesagentur“ übernimmt, sei das „Grundrecht auf ein faires Asylverfahren (...) gefährdet“. Sogar von einer „Aushöhlung des Rechtsstaats“ ist die Rede. „Ein wesentliches Element des Rechtsstaates ist, dass nicht irgendwelche Interessen im Spiel sind, die den Rechtsstaat behindern“, sagt Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk. „Hier erfolgt eine Beratung, die die notwendige Objektivität und das Engagement für die Schutzsuchenden vermissen lässt. Der Interessenskonflikt ist vorprogrammiert.“