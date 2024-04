Kurz-Ankläger Adamovic will WKStA verlassen - was steckt dahinter?

Dass Adamovic den Posten in Niederösterreich bekommt, ist noch nicht fix. Die Bewerbungsfrist läuft morgen, Freitag, aus.

Fest steht aber: Dass er gehen will, sorgt in der Justiz-Szene für Erstaunen. Er ist bzw. war der mit Abstand prominenteste Vertreter der WKStA und galt als extrem engagiert. Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin und Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz hat er bereits angeklagt, das Finale in der Inseraten-Causa lässt er sich jetzt aber entgehen.

Entsprechend intensiv wird nun über seine Beweggründe spekuliert. Der KURIER hat sich umgehört.