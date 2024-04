Knalleffekt: Weiterer Verfassungsschützer im Spionagefall Ott suspendiert

Die Geschichte zwischen dem Mann aus den Reihen des Verfassungsschutzes Wien und Egisto Ott beginnt wie so viele, die in den Ermittlungsakten nachzulesen sind.

Bekannt ist, dass Ott bis zum Tag seiner Suspendierung, am 22.11.2017 - bereits damals wegen Spionageverdachts - im BVT tätig war. Als seine Suspendierung aufgehoben wurde, wechselte er an die Sicherheitsakademie. Wo er bis zu seinem endgültigen Ausscheiden aus dem Polizeidienst im Jahr 2021 blieb.

Wer führte Abfragen zu Zielpersonen durch?

Offen blieb die Frage: Woher bezog Ott danach seine Informationen? Wer waren die Zulieferer, die für ihn illegale Abfragen zu Personen durchführten, die die Russen offenbar als Feinde Putins auserkoren hatten? Wer die Leaks im heimischen Sicherheitsapparat waren, die ihm illegal zuarbeiteten?

Eine bereits bekannte Teilantwort: Es waren Beamte aus Italien und der Schweiz. Die aber offenbar keine Ahnung hatten, dass Ott bereits seit langer Zeit nicht mehr im Dienste des Verfassungsschutzes stand. Und sie für seine Zwecke instrumentalisierte.

Das gab etwa ein italienischer Beamter in seiner Befragung an. Ott kannte er aus dessen Zeit als polizeilichen Verbindungsbeamten in Rom und nahm an, dass dieser nach wie vor seine Funktion innehatte.

LVT Wien

Zu diesem Netz an Handlangern gesellt sich nun aber offenbar ein weiterer Name dazu: Jener des Mannes im LVT Wien, das mittlerweile in Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung umbenannte wurde.

Laut KURIER-Informationen soll er seit gut einem halben Jahr in Pension sein. Genauer gesagt, seit Ende November 2023. Allerdings wurde zuvor ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dies wird auch von der Landespolizeidirektion Wien, der die Wiener Verfassungsschützer unterstellt sind, bestätigt. Demnach war der Mann seit 2. September 2022 vom Dienst suspendiert. "Zum aktuellen Fall äußern wir uns nicht, aber das Straf- und Disziplinarrechtliche Verfahren ist noch anhängig", heißt es gegenüber dem KURIER.