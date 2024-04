Spionagefall Ott: Wie die CIA den vermeintlichen Spion enttarnte

Alles beginnt irgendwann zwischen 2010 und 2012. Egisto Ott, Deckname zu dieser Zeit Ernesto Zanetti , weilt als Verbindungsbeamter in Ankara. Auch der amerikanische Auslandsgeheimdienst hat Mitarbeiter am Bosporus. Und diesen fallen die auffällig häufigen Treffen Otts mit russischen Spitzeln auf. Sie legen ein Dossier über Ott an. Eine übliche geheimdienstliche Vorgehensweise. Sie informieren offenbar auch Otts damaligen Chef in Österreich, Peter Gridling.

Wer Otts Wesen verstehen will, der lernt nun viel darüber. Der KURIER hat in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit einstigen Weggefährten Otts aus dem Polizeiapparat geführt.

Rache an Kloibmüller?

Als das Handy Kloibmüllers 2017 bei einem Bootsausflug ins Wasser fällt und bei Otts altem Freund, einem BVT-IT-Techniker zur „Reparatur“ landet, ist dies offenbar der Zeitpunkt seiner Rache an Kloibmüller, den er gerne als „Zecke“ bezeichnet.

Ott nimmt die Handys offenbar an sich bzw. lässt einen Stick mit Chat-Inhalten von Kloibmüller anlegen. Die anderen Handys können nicht ausgelesen werden. Sie sollen im Sommer 2022 per Mittelsmann von einer Wohnung in Wien-Floridsdorf bis zur Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gebracht worden sein. Um ihnen die letzten Staatsgeheimnisse zu entlocken. Als Ott im Jahr 2021 das erste Mal in U-Haft genommen wird, lesen die Ermittler auch sein Handy aus.

Wenig Freundschaft trägt Ott offenbar auch für seinen Chef, Peter Gridling, in sich. Auf seinem Handy wird ein Dossier mit dem Titel „Ott-Gridling“ gefunden. Indem er auf 15 Seiten seine eigene Karriere skizziert und festhält, was ihm alles Ungerechtes widerfahren ist.

Und so überrascht es abermals nicht, dass Ott als Verfasste genau jenes Konvoluts gilt, das die Razzia 2018 im BVT ausgelöst haben soll. Mit der Auflösung des Amtes endet auch Gridlings Karriere.

2024, drei Jahre nach Otts erster Festnahme im Jahr 2021, entdecken Ermittler übrigens ein weiteres Dossier bei Ott. Es beschäftigt sich mit dem Tiergarten-Mord in Berlin. Am helllichten Tag, um die Mittagszeit, wird ein tschetschenisch stämmiger Putin-Gegner mit drei Kugeln im Kleinen Tiergarten in Berlin-Moabit erschossen.