Spionage-Fall Egisto Ott: Sag mir, wo die Handys sind

Um dies zu verstehen, nimmt man am besten gedanklich am Bootsausflug des Innenministeriums vom 10. Juli 2017 teil. Die heutige Kanzler-Gattin Katharina Nehammer sitzt mit dem nunmehrigen Bundespolizeidirektor Michael Takacs und Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller in einem Kanu. Irgendwann schaukelt Frau Nehammer zu stark, das Kanu kentert, alle drei fallen samt Handys in einen Seitenarm der Donau.

Was dann passiert, darüber geben die Akten aus dem Jahr 2021 Aufschluss. H., ganz Techniker, legt die Handys in ein Tuppergeschirr mit Reis ein. Und stellt sie in einen Kasten. Viermal wiederholt er den Prozess, anscheinend ohne Erfolg. Er informiert Takacs, dass die Handys unrettbar sind, und fragt, ob diese nicht gleich direkt zerstört werden sollen. Die Antwort: Ja. Das passiert aber nicht.

Offenbar wird eine Kettenreaktion ausgelöst, denn auch aus dem Nachbarboot stürzt jemand in die Fluten: Gernot Maier, Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Die Handys der drei Herren sind nass und unbrauchbar. Michael Takacs hat die rettende Idee. Er kennt jemanden beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), der die Handys retten kann: Anton H., einen IT-Techniker. Auf dem kurzen Dienstweg lässt Takacs die drei Mobiltelefone mit der Bitte um Rettung zu H. bringen. So weit, so bekannt.

Es erscheint ein weiterer Polizist auf der Bildfläche. Besser: ein Ex-Polizist, der nun Privatdetektiv ist. Auch er kennt Techniker H. seit der gemeinsamen Zeit am Wachzimmer im ersten Bezirk. Über Techniker H. lernt der Detektiv auch Martin Weiss kennen. Er ist Otts damaliger Abteilungsleiter und seines Zeichens wohl ebenfalls Spion der Russen. 2019 erteilt Weiss dem Detektiv einen Auftrag. Weiss ist zu dieser Zeit bereits Berater für Wirecard, jenes Unternehmen, in dem Jan Marsalek Manager ist, der seit 2020 auf der Flucht ist und wohl ebenfalls für den russischen Inlandsgeheimdienst FSB arbeitet.

Als der Detektiv für einen Kunden eine Personenabfrage geklärt haben will, verweist ihn Weiss an Ott. Jenen Mann, der Hunderte illegaler Abfragen durchgeführt haben soll.

Treffen im Urlaub

Im Juli 2019 lernen sich der Detektiv und Ott bei einem Familienurlaub am Kärntner Faaker See kennen.

Erneut verschwimmt die Handlung. Im Spätsommer 2019 sollen sich die Männer wiedersehen. Dieses Mal in der Therme Oberlaa. Ott soll einen USB-Stick mit den ausgelesenen Handydaten von Kabinettschef Kloibmüller bei sich haben und an den Detektiv übergeben. Jenen Stick, der dann bei einer Hausdurchsuchung am 21. Februar 2021 in einer „Hydrokultur“ des Privatdetektivs gefunden wird und einen U-Ausschuss beschäftigt. Er trägt das Logo CEPOL. Ein Werbegeschenk der gleichnamigen EU-Agentur in Budapest. Gerne wurde es an die österreichische Sicherheitsakademie verschenkt. In der Ott seit 2018 Dienst versieht.

Gefunden, das zeigen die Akten, werden aber offenbar auch Fotos von den drei Handys der Innenministeriumsbeamten am Handy von Ott. Er soll die Aufnahmen im Büro des Detektivs am 2. Oktober 2019 angefertigt haben. Dieser gibt in seiner Befragung auch an, dass Ott ihm die Handys gebracht und sie dann wieder an sich genommen haben soll.