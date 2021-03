Korruptionsjäger, die sich wie Gejagte fühlen

Streit mit der Fachaufsicht

Aber nicht nur die ÖVP, auch die WKStA fühlt sich aus (partei)politischen Motiven schikaniert – auch innerhalb der Justiz: So wehrt sie sich vehement gegen die viele Jahre schwarz und blau geprägte Weisungsspitze im Ministerium und gegen ihre Fachaufsicht. In Person sind das Johann Fuchs, Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, und Christian Pilnacek, Sektionschef (der von Zadić erst in seiner Macht beschnitten wurde und derzeit suspendiert ist).

Eskaliert ist der interne Streit bei einer Besprechung zur Eurofighter-Causa im April 2019: Vertreter der WKStA, darunter Vrabl-Sanda mit den „fantastischen Vier“, zeigten Fuchs und Pilnacek wegen Amtsmissbrauchs an. Die Besprechung wurde heimlich aufgenommen, angeblich von Adamovic – was die WKStA weder bestätigt noch dementiert. Erklärt wurde, man habe die Tonaufnahme für ein Protokoll gebraucht. Der Tabubruch blieb ohne dienstrechtliche Folgen.

Ein Foul leisteten sich auch Pilnacek und Fuchs: In eMails tauschten sie sich darüber aus, dass man die WKStA gegenüber Medien in ein schlechtes Licht rücken solle.