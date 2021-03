Causa Blümel: WKStA sichtet nun auch Dokumente im Bundesrechenzentrum

Jetzt gab es einen neuerlichen Anlauf: Um die Verwirrung, welche Akten aus dem Finanzministerium und welche aus dem Bundesrechenzentrum an die Korruptionsbehörde zu liefern sind, zu beheben, bestellte das Finanzministerium Wolfgang Peschorn als Koordinator. Der ehemalige Innenminister (Kabinett Bierlein) ist Präsident der Finanzprokuratur und damit der Anwalt der Republik.

Mehrere Meetings

Gemeinsam mit den Staatsanwälten definierte er in mehreren Meetings, welche Unterlagen die Behörden benötigen. Diese Liste wurde nun in Anwesenheit eines Ermittlers im Bundesrechenzentrum abgearbeitet. Was just zum Gerücht führte, dass im Bundesrechenzentrum eine Razzia durchgeführt werde. Eine Hausdurchsuchung war es nicht, sondern eine abgesprochene Aktion zur Sicherstellung, wie es im Fachjargon heißt.

Die Pressestelle des Bundesrechenzentrums sagt, gegen das BRZ sei keine Sicherstellung gerichtet, und über "die Kunden" des BRZ wolle man nichts sagen. Zum Verständnis: das BRZ ist eine ausgegliederte Firma, Kunden sind Republiksstellen.