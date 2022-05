Krisenpolitik: Was Experten der Regierung jetzt empfehlen

Covid-Pandemie, Ukraine-Krieg, Teuerung und der Klimawandel: Auf diese aktuellen Krisen muss die Politik kurz- und langfristig reagieren. Momentan geht es in erster Linie darum, Gasspeicher zu f√ľllen und Abh√§ngigkeiten von Russland zu reduzieren. In Zukunft ist aber prinzipiell ein Umstieg auf erneuerbare Energien n√∂tig, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Wie k√∂nnen diese unterschiedlichen Ziele in Einklang gebracht werden?

Der wissenschaftliche Beirat des √Ėkosozialen Forums, rund um Fiskalrat-Pr√§sident Christoph Badelt, pr√§sentierte am Montag ein Expertenpapier mit zentralen Handlungsempfehlungen. "Wir waren uns sicher, dass wir jetzt in dieser Kombi-Krise sehr zielgerichtete Ma√ünahmen brauchen", sagt Badelt. Wie diese politischen Ma√ünahmen aussehen sollen und welchen Beitrag die Bev√∂lkerung selbst leisten muss: